Zukunft von Nübel offenbar entschieden! So geht es für den Torhüter weiter

München/Stuttgart - Die Zukunft Alexander Nübels ist offenbar so gut wie geklärt! Der 27 Jahre alte Schlussmann soll Medienberichten zufolge beim FC Bayern verlängern, allerdings zunächst auch weiter für den VfB Stuttgart auflaufen.

Alexander Nübel (27, r.) wird wohl auch weiterhin beim VfB Stuttgart das Tor hüten. Sein Hauptverein bleibt aber der FC Bayern München. © Ina FASSBENDER/AFP

Wie "Bild" und "Sky" berichten, wird der gebürtige Paderborner seinen derzeit bis zum Sommer 2025 laufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister um weitere fünf Jahre verlängern, in der nächsten Saison aber das Trikot der Schwaben überstreifen.

Demnach sollen sich beide Vereine grundlegend einig sein und eine Fortsetzung des Leihgeschäfts ausgehandelt haben. Nübel steht seit Juli 2023 für den derzeitigen Tabellendritten der Bundesliga zwischen den Pfosten. Zuvor war der Keeper von 2021 bis 2023 von den Bossen in die französische Ligue 1 an die AS Monaco ausgeliehen worden.

Nübel war einst im Sommer 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 an die Säbener Straße gelotst worden, um perspektivisch die Nachfolge von Manuel Neuer (38) anzutreten. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch, die Nübel-Seite machte aus dem weiter und weiter steigenden Frust keinen Hehl. Es folgten die Leihen.

Neuer besitzt in München derzeit noch ein gültiges Arbeitspapier bis zum Ende der kommenden Spielzeit, ein Karierende war trotz schwerwiegender Verletzungsprobleme bislang kein Thema. Früher oder später wird es aber auch bei ihm so weit sein.