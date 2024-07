Offiziell! FC Bayern verkündet Palhinha-Verpflichtung

"Man sieht sich immer zweimal im Leben", schrieben die Bayern zu dem Clip. Damit spielten sie auf den in letzter Minute geplatzten Deal mit dem FC Fulham im Sommer vergangenen Jahres an.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge überweist der Deutsche Rekordmeister 50 Millionen Euro plus Boni für den Portugiesen an den Premier-League-Klub.

Das verkündeten die Münchner am Donnerstagvormittag zunächst mit einem kurzen Video in den sozialen Medien. Demnach erhält der defensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2028.

Palhinha freut sich auf die Herausforderung beim FC Bayern. © David Inderlied/dpa

FCB-Sportdirektor (47) sagte in der Mitteilung des Vereins: "Er wird sehr wertvoll für den FC Bayern werden. João ist zweikampfstark und hat ein sehr gutes Kopfballspiel. Er kann einer Mannschaft Struktur geben, spielt einen konstanten, sehr reifen Fußball. Zudem hat er einen super Charakter, er ist ein absoluter Leader-Typ."

Palhinha selbst sagte, dass dies "einer der glücklichsten Tage" in seinem Leben sei. "Ich spiele nun für einen der absoluten Topklubs in Europa, damit ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen, und darauf bin ich sehr stolz", so der 29-Jährige weiter.

"Ich freue mich auf die Atmosphäre und auf die Fans in der Allianz Arena. Ich möchte mit dem FC Bayern Erfolge feiern, Titel gewinnen – dafür werde ich alles geben."

Zuvor hatten die Münchner bereits Hiroki Ito (25) und Michael Olise (22) verpflichtet.