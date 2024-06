FC Bayern verlängert Vertrag mit Eigengewächs Aleksandar Pavlović

Aleksandar Pavlović (20) spielt seit seinem siebten Lebensjahr für den FC Bayern. © Tom Weller/dpa

"Aleksandar Pavlović ist ein Spieler, wie wir ihn uns wünschen – und wie ihn sich die Fans des FC Bayern wünschen: ein gebürtiger Münchner, der von klein auf beim FC Bayern seinen Weg bis zu den Profis gemacht hat. Er ist ein Vorbild, wie man sich auf höchstem Niveau durchsetzt", so FCB-Sportvorstand Max Eberl (50) in der Vereinsmitteilung am Sonntag.

Der defensive Mittelfeldmann spielt seit seinem siebten Lebensjahr für die Münchner. In der vergangenen Saison erhielt er einen Profivertrag, der nun angesichts der überzeugenden Leistungen wohl aufgebessert wurde.

"Es war für uns alle eine schöne Geschichte zu sehen, wie gewaltig sich Aleksandar Pavlović in den vergangenen Monaten weiterentwickelt hat. Er hat sich gleich in seiner ersten Saison als fester Bestandteil der Profis etabliert und wurde zum Nationalspieler", kommentierte Sportdirektor Christoph Freund (46).

Am 3. Juni feierte der 20-Jährige sein Debüt bei der deutschen Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) nominierte ihn für die Heim-EM, doch eine Mandelentzündung machte Pavlović einen Strich durch die Rechnung.