FC Bayern verlängert Vertrag mit Malik Tillman und leiht ihn an Top-Klub aus

München - Der FC Bayern hat den Vertrag mit Malik Tillman (21) verlängert. Gleichzeitig leihen die Münchner den Mittelfeld-Mann an den niederländischen Top-Klub PSV Eindhoven aus.

Malik Tillman (21) unterschreibt beim FC Bayern bis Sommer 2026. © Matthias Balk/dpa

Der neue Vertrag des US-amerikanischen Nationalspielers ist bis zum 30. Juni 2026 datiert. Die Leihe beim Eredivisie-Verein läuft bis Sommer 2024. Das teilten die Bayern am Donnerstagabend mit.

Tillman war in der vergangenen Saison an den schottischen Erstligisten Glasgow Rangers ausgeliehen. Dort erzielte er in 43 Partien zwölf Tore.

Der in Nürnberg geborene Deutsch-Amerikaner kam 2015 von der SpVgg Greuther Fürth zu den Münchner Junioren und durchlief dort sämtliche Jugendmannschaften.

"Malik Tillman hat sich bei seiner Leihstation in Glasgow sehr gut entwickelt. Wir sind überzeugt von seinem großen Potenzial, daher haben wir seinen Vertrag bis 2026 verlängert", sagte Jochen Sauer (51), Direktor Nachwuchsentwicklung des FC Bayern, in der Mitteilung des Vereins.



"Er braucht weiterhin Spielpraxis auf höchstem Niveau, um seine nächsten Schritte zu machen. Wir wünschen ihm bei der PSV Eindhoven viel Erfolg und werden seine weitere Entwicklung sehr gespannt verfolgen."