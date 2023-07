Verletzung im Training! FC Bayern vorerst ohne Guerreiro

Raphaël Guerreiro (29) hat sich eine Verletzung zugezogen. © Sven Hoppe/dpa

Der Meister muss in den nächsten Wochen auf den Defensivakteur verzichten. Der 29-Jährige zog sich im Training einen Muskelbündelriss in der rechten Wade zu, wie die Münchner am Samstag mitteilten.

Der Zugang von Borussia Dortmund wird damit auch die Asienreise des Rekordmeisters verpassen. Wie lange Guerreiro dem Team genau fehlen wird, ließ der Verein zunächst allerdings unbeantwortet.



Der FC Bayern München ist ab Montag bis zum 3. August in Tokio und Singapur unterwegs. Auch Müller, der wegen einer Hüftverletzung fehlt, und Kapitän Neuer werden die Reise verpassen.

Neuer arbeitet nach seinem Unterschenkelbruch im Dezember an seinem Comeback und soll nach der Asientour teilweise ins Teamtraining zurückkehren.

Guerreiro war im Sommer ablösefrei von der Borussia nach München gewechselt.