Sommer-Rückkehr nach Gladbach geht in die Hose! Upamecano fliegt, FC Bayern verliert

Mönchengladbach - So dürfte sich Yann Sommer die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte sicherlich nicht vorgestellt haben! Der Keeper hat mit dem FC Bayern München bei Borussia Mönchengladbach eine 2:3 (1:1)-Niederlage kassiert.

Den ersten Nackenschlag für den Rekordmeister, der nach dem Sieg in der Champions League gegen Paris Saint-Germain mit viel Schwung in das Duell gestartet war, musste Sommer im ausverkauften Borussia-Park früh aus nächster Nähe miterleben.

Davies zündete auf der linken Seite den Turbo, zog bis fast zur Grundlinie durch und legte das Leder schlussendlich zurück in den Strafraum, in dem Choupo-Moting einmal mehr zur Stelle war, es zum 1:1 über die Linie bugsierte (35.).

So wirklich verstanden es die Gastgeber danach jedoch nicht immer, mit einem Spieler mehr auch etwas anzufangen. Der Rekordmeister hielt trotz Unterzahl mit viel Einsatz dagegen und belohnte sich noch in Durchgang eins mit dem Ausgleich.

Nach einer Freistoßvariante, die die Münchner auf dem falschen Fuß erwischte, war es Lars Stindl, der halbrechts an der Strafraumkante an den Ball kam und das Leder passgenau in die rechte untere Ecke schweißte. Der Schlussmann der Bayern machte sich zwar noch lang, kam allerdings nicht mehr an die Kugel, die vom Innenpfosten zur 1:0-Führung der Gladbacher über die Linie ins Tor zischte (13.).

Yann Sommer hat mit dem FC Bayern München am 21. Spieltag der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach eine 2:3-Niederlage kassiert. © Ina FASSBENDER/AFP

Dabei blieb es in einer abwechslungsreichen und vor allem turbulenten ersten Halbzeit, in der sich Sommer nicht auszeichnen konnte, letztlich auch.

Julian Nagelsmann setzte mit den Einwechslungen von Jamal Musiala (für Ryan Gravenberch) sowie Leroy Sané (Serge Gnabry) zu Beginn des zweiten Abschnitts ein deutliches Zeichen, ein Schuss von Joshua Kimmich zischte am Winkel vorbei (49.).

Danach stand aber wieder Sommer im Fokus, der einem an diesem Samstag ein wenig leidtun konnte.

Nach einem technischen Fehler Musialas schaltete Hofmann blitzschnell, schickte Pléa rechts in den Strafraum. Der Offensivakteur legte uneigennützig zurück auf den heraneilenden Hofmann, der mit links unhaltbar für Sommer zum 2:1 einschob (55.).

Der dritte schwere Wirkungstreffer war an diesem Nachmittag letztendlich gleichzeitig der Knockout für Sommer und seine Bayern. Zwar versuchte die Nagelsmann-Elf bis zur letzten Minute alles, um doch noch den erneuten Ausgleich zu erzielen, gelingen wollte dies allerdings nicht. Auch die Kräfte schwanden zusehends.

Stattdessen erhöhten die Gladbacher in der Schlussphase auf 3:1 (84.) - und auch diesem Gegentor war eine Unzulänglichkeit der Vorderleute Sommers vorausgegangen. Daley Blind, der erstmals in der Startelf stand, sah bei einer Abwehraktion schlecht aus, Hofmann schaltete am schnellsten, setzte sich rechts durch und legte zurück auf den Marcus Thuram, der vollstreckte.

In der Nachspielzeit wurde es nach einem Treffer von Mathys Tel (90.+3) zwar nochmal kurzzeitig spannend, am Ende blieb es jedoch bei der Niederlage des Rekordmeisters, der sich in der Liga in diesem Jahr auch weiterhin schwertut.