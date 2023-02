PSG-Schreck trifft wieder! FC Bayern schnappt sich das Hinspiel in Paris

Die beste Möglichkeit in Durchgang eins hatte letztlich noch Joshua Kimmich, dessen strammer, aber zu unplatzierter Fernschuss in der 43. Minute aus knapp 20 Metern für Gianluigi Donnarumma im PSG-Tor keinerlei Problem darstellte.

Die Folge: Außer einem harmlosen Fernschuss von Choupo-Moting in den Anfangssekunden und einem Kopfball des Stürmers nach einer halben Stunde waren Chancen in einem extrem statischen Aufeinandertreffen, dem Tempo und Spielwitz abgingen, Fehlanzeige. Den Parisern war im Spielaufbau zudem eine latente Verunsicherung anzumerken. Kurzum: Langweile statt Gala!

Während sich die Nagelsmann-Elf bei der Suche nach einer Lücke in der immerhin gut agierenden Defensive der Hausherren schwertat, staffelten sich Sergio Ramos und Co. um den eigenen Sechzehner - mit Ausnahme von Lionel Messi und Neymar, die gewohnt wenig zur Defensivarbeit beitrugen und stattdessen nahe dem Mittelkreis auf mögliche Kontersituationen lauerten.

Auf dem Rasen legten die Münchner munter los, liefen ihre Gegenspieler hoch an und sicherten sich so ein deutliches Übergewicht. Zeitweise standen auswärts mehr als 65 Prozent Ballbesitz zu Buche.

Was für ein wichtiger Sieg! Der FC Bayern München hat das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain gewonnen. © FRANCK FIFE/AFP

Der Auftritt der Hausherren dürfte auch Trainer Christophe Galtier nicht sonderlich gefallen, die Pausenansprache es wohl in sich gehabt haben.

Die Gastgeber kamen jedenfalls wie ausgewechselt aus der Kabine, mussten nur kurze Zeit später aber dennoch einen derben Nackenschlag verdauen, an dem Donnarumma einen erheblichen Anteil hatte.

Nach einer Flanke des eingewechselten Alphonso Davies brachte PSG-Schreck Coman, der bereits im Jahr 2020 im Finale der Königsklasse zwischen den Teams den entscheidenden Treffer erzielt hatte, das Leder mit dem rechten Fuß im Strafraum eigentlich viel zu lasch und vor allem mittig auf den Kasten.

Einfache Beute für Donnarumma? Denkste! Das Leder rutschte unter dem Italiener hindurch zur 1:0-Führung über die Linie. Glücklich, aber verdient!

Und die Pariser hätten sogar noch höher in Rückstand geraten können. Knapp zehn Minuten nach dem Führungstreffer hätten die Münchner beinahe nachgelegt. Sowohl Choupo-Moting, der am Außenpfosten scheiterte (63.), als auch Benjamin Pavard, der per Kopf gegen Donnarumma das Nachsehen hatte (64.), verpassten jedoch. Und das hätte sich - wie so oft - fast gerächt!



Denn Glück hatten auch die Bayern, die in der Schlussviertelstunde einen regelrechten Sturmlauf der Hausherren überstehen mussten. Nach einem stark ausgespielten Konter netzte der eingewechselte Mbappé vermeintlich zum 1:1-Ausgleich (82.). Dem Treffer des Superstars ging allerdings eine Abseitsstellung voraus, weshalb jener per Videobeweis zurückgenommen wurde.

Pavard kassierte in der Nachspielzeit nach einem Foul an Messi noch die Gelb-Rote-Karte (90.+2), schlussendlich blieb es aber beim Sieg des Rekordmeisters - und einer damit verbundenen sehr guten Ausgangssituation für das Rückspiel!