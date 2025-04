Was ist das denn? Neues Trikot des FC Bayern dürfte für Diskussionen bei Fans sorgen

Denn wie es bereits in der Vergangenheit üblich war, dürften die Stars des deutschen Rekordmeisters das neue Leibchen bereits in knapp drei Wochen beim letzten Heimspiel der laufenden Spielzeit überstreifen, wenn es der FC Bayern am 10. Mai (Samstag, 15.30 Uhr) in der Allianz Arena mit Borussia Mönchengladbach zu tun bekommt.