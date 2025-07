Gehalt von Thomas Müller enthüllt: Vancouver muss für den Angreifer tricksen

München/Vancouver - Die Ära von Thomas Müller (35) beim FC Bayern ist beendet. Der Angreifer wird künftig für die Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer (MLS) spielen. Die Kanadier müssen alle Hebel in Bewegung setzen, um den Weltmeister von 2014 angemessen für seine Dienste zu entlohnen.

Alles in Kürze

Thomas Müller (35) wird künftig in Nordamerika seine Fußballschuhe binden. © Sven Hoppe/dpa

Wie die "Sport Bild" in der aktuellen Ausgabe berichtet, hatten sich die Whitecaps vor der Saison für das Gehalts-Modell entschieden, bei dem nur zwei Spieler - Ryan Gauld (29) und Andrés Cubas (29) - mehr verdienen dürfen. Denn in der MLS gibt es ein Salary Cap, also eine Gehaltsobergrenze für die Summe aller Spielergehälter. Dadurch soll ein ausgeglichener Wettbewerb garantiert werden.

Für Müller wären dem Bericht zufolge für den Rest der Saison maximal 371.875 Dollar übrig gewesen. Weil sich aber der kanadische Linksverteidiger Sam Adekugbe (30) schwer verletzt hat (Achillessehnenriss), kann Vancouver dessen Budget für Müllers Gehalt aufwenden.

Somit soll der 35-Jährige etwa 600.000 Euro bis zum Jahresende erhalten können.

In der kommenden Saison kann Vancouver dann einen dritten Spieler ernennen, der über dem Salary Cap verdient. Der "Sport Bild" zufolge soll Müller dann rund sechs Millionen Euro im Jahr verdienen. Bei den Bayern zählte Müller mit etwa 20 Millionen Euro Jahresgehalt zuletzt zu den absoluten Topverdienern des Vereins.