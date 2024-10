"FC Bayern wollte mich nicht mehr": Tillman spricht ungeschönt über München-Abschied

Malik Tillman (22) kam 2015 in die Jugend des FC Bayern. © Matthias Balk/dpa

Der Offensiv-Mann war seit der U14 bei den Münchnern. Als Profi wurde er zunächst an die Glasgow Rangers ausgeliehen. Seit der Saison 2023/24 spielte er für die PSV Eindhoven auf Leih-Basis. Im Juli dieses Jahres zogen die Niederländer die Kauf-Option in Höhe von zwölf Millionen Euro für den 22-Jährigen.

Auf einem Medientermin mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft sprach der gebürtige Nürnberger, der für das Geburtsland seines Vaters spielt, ungeschönt über den Transfer.

"Das Ganze hing an Bayern und sie wollten mich nicht mehr. PSV hatte das Recht, mich zu kaufen, sie waren die erste Option. Also hatte ich nicht wirklich eine Chance, etwas zu sagen", so Tillman. Er sei in Eindhoven trotzdem "glücklich".

Mit der PSV rangiert der 22-Jährige nach acht Spieltagen mit acht Siegen an der Tabellenspitze der Eredivisie. Tillman erzielte in der laufenden Spielzeit vier Tore und bereitete ein weiteres vor.