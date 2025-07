Leidenszeit bald hinter sich? FC Bayern lässt bei Ito höchste Vorsicht walten

München - Das Pech klebt ihm am Mittelfuß! Drei Brüche in einer Zeitspanne von acht Monaten musste Hiroki Ito (26) wegstecken. Seit Ende März ist er wieder zum Zuschauen verurteilt, übereilen möchte beim FC Bayern niemand etwas.

Alles in Kürze

Hiroki Ito (26) arbeitet derzeit an seiner Rückkehr auf den Platz. © Peter Kneffel/dpa

Laut "kicker" hat der japanische Nationalspieler im Rahmen seiner Rehamaßnahmen am Dienstag das Lauftraining aufgenommen. Eine Rückkehr in den Spielbetrieb könnte demnach im Oktober erfolgen - zumindest, sofern weiterhin alles nach Plan läuft.

Ein Risiko und einen mit diesem möglicherweise einhergehenden Rückschlag möchten die Bayern-Verantwortlichen mit Blick auf die zurückliegende Spielzeit allerdings auf gar keinen Fall eingehen.

Die Premierensaison nach seinem Wechsel für 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum deutschen Rekordmeister schloss der Japaner mit acht Partien umrahmt von folgenreichen Mittelfußbrüchen ab.

Ito hatte sich beim Testspiel gegen den 1. FC Düren im Juli 2024 seinen rechten Mittelfuß gebrochen.

Der Japaner wurde operiert, arbeitete bereits an seinem Comeback, als es zu einem Rückschlag und erneuten Eingriff am Fuß kam. Erst sechseinhalb Monate später konnte er Mitte Februar gegen Celtic Glasgow in der Champions League wieder ran.