Mittelfußbruch! Ito-Schock lässt Sorgen beim FC Bayern wachsen: Kompany gehen Verteidiger aus

Das teilte der Klub am Sonntagmorgen mit. Zuvor war Ito in München genauer untersucht worden.

Man könne nur erahnen, was gerade im Japaner vorgehe. "Er bekommt von uns alle Unterstützung, die er braucht. Er ist ein Kämpfer und wir freuen uns, wenn er wieder zurück auf dem Platz ist. Kopf hoch, Hiroki - der FC Bayern ist an deiner Seite."

Und das ausgerechnet in der heißen Phase der Spielzeit. In der Champions League stehen in der Runde der letzten acht Teams die Duelle mit Inter Mailand an und auch in der Bundesliga ist mit derzeit nur sechs Punkten Vorsprung auf Bayer Leverkusen die Messe alles andere als gelesen.

Trotz der massiven Probleme in der Defensive dürfe man keine Ausreden suchen, "egal was passiert", hatte Kompany bereits am Samstag erklärt. "Auch wenn noch fünf Spieler ausfallen, müssen wir alles dafür tun, dass wir unsere Ziele erreichen."

Sportdirektor Christoph Freund (47) betonte mit einem Blick auf die angespannte Lage: "Wir müssen zusammenrücken. Wir haben gute Qualität, wir haben gute Spieler, aber es kommen natürlich viele Spiele auf uns zu. Wir wollen nicht jammern. Die Jungs haben Qualität, wir werden Lösungen finden." Ob das vor allem in der Königsklasse allerdings auch so einfach klappt?

In der Liga wartet am Freitag der FC Augsburg (20.30 Uhr), am 8. April (Dienstag, 21 Uhr) gastiert Inter Mailand in der Allianz Arena. Es werden anstrengende Tage, in denen es eigentlich auf jeden Star ankommen würde. Denn: Vor dem Rückspiel gegen die Italiener am 16. April steht auch noch das Duell mit Borussia Dortmund (12. April, 18.30 Uhr) an.

Erstmeldung: 9.10 Uhr, zuletzt aktualisiert: 10.41 Uhr