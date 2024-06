Gehaltspoker mit dem FC Bayern: Wende bei Davies?

Davies wird vor allem mit Real Madrid in Verbindung gebracht. © Peter Kneffel/dpa

Nach "Sky"-Informationen soll es bislang keinerlei Offerte der Königlichen gegeben haben, dem 23-Jährigen seitens der Münchner hingegen ein neuer Fünfjahresvertrag bis 2029 samt einem Gehalt von rund 13 bis 14 Millionen Euro pro Saison vorliegen.

Das Problem dabei: Die Gehaltsvorstellungen der Seiten stimmen (noch) nicht ansatzweise überein.

Während Davies angeblich ein Salär von stolzen 20 Millionen Euro vorschwebt, was ihn in die Riege der Spitzenverdiener an der Säbener Straße aufsteigen lassen würde, dürften Max Eberl (50) und Co. wohl weiterhin nicht gewillt sein, eine solche Summe für die Dienste des Verteidigers auf den Tisch zu legen.

Die große Frage lautet deshalb, ob sich beide Seiten letztlich durch Zugeständnisse auf einen Nenner einigen und somit die Wende hin zum Verbleib vollziehen können.

Ansonsten muss ein passender Ersatz verpflichtet werden. Da bei der Trainerfrage mit Vincent Kompany (38), der von Davies überzeugt sein soll, endlich Klarheit herrscht, kann auch die Kaderplanung in der notwendigen Tiefe nach den Vorstellungen und Ideen des Belgiers vorangetrieben werden - mit oder ohne Davies. Es muss nur Klarheit herrschen.