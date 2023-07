Guardiola macht FC Bayern bei Kyle Walker Kampfansage! Platzt der Transfer?

Tokio/München/Manchester - Eine Personalie steht beim Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Manchester City am Mittwoch in Tokio besonders im Fokus: Kyle Walker (33). Den Außenverteidiger zieht es übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach München. Doch City-Coach Pep Guardiola (52) will den erfahrenen Rechtsfuß nicht kampflos gehen lassen.