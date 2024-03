Harry Kane und Dier treffen Ex-Kollegen: FC Bayern zu Gast bei Tottenham

Ein besonderes Spiel für Harry Kane (30)! © Sven Hoppe/dpa

Der FC Bayern ist am 10. August (Anpfiff 18.30 Uhr) im Rahmen eines Freundschaftsspiels bei Tottenham Hotspur zu Gast, wie die beiden Vereine am Mittwoch mitteilten.

Zuletzt traf der Deutsche Rekordmeister und der Premier-League-Klub 2019/20 in der Gruppenphase der Champions League aufeinander. Die Münchner gewannen die erste Partie in England 7:2 und die zweite in der Allianz Arena 3:1.

Kane war vor der Saison von Tottenham an die Isar gewechselt. Innenverteidiger Dier war im Winter gefolgt.