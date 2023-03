Internationale Presse zerpflückt PSG: "Diese Mannschaft jagt niemandem Angst ein"

München - Es bleibt dabei. Paris Saint-Germain kann trotz enormer Investitionen in Weltklassespieler wie Lionel Messi (35), Kylian Mbappé (24) oder Neymar (31) die Champions League nicht gewinnen. Am Mittwochabend scheiterte Frankreichs Fußball-Spitzenclub im Achtelfinale nach zwei Niederlagen am FC Bayern München. Seit der Übernahme durch die katarische Investorengruppe "Qatar Sports Investments" 2011 peilt PSG vergeblich den Gewinn der Königsklasse an. Die internationale Presse lässt kein gutes Haar an dem Star-Ensemble nach dem erneuten Ausscheiden.