Jupp Heynckes feiert zehn Jahre Triple mit FC Bayern: "Wie ein Rausch"

"Er hat die Mannschaft so geformt, dass wir am Ende mit drei Titeln da standen", sagte der damalige Kapitän Philipp Lahm (39) am Sonntag in der Allianz Arena. Heynckes habe "sensationelle Arbeit" geleistet.

Der 78-jährige Heynckes tritt nicht mehr häufig in der Öffentlichkeit auf. Das Wiedersehen mit seinen ehemaligen Spielern wollte er aber nicht verpassen.

"Dass ich hier in unserem Stadion, wo wir unsere größten Triumphe gefeiert haben, meine Mannschaft treffe, ist eine riesige Freude", sagte der frühere Weltklassestürmer am Stadionmikrofon.

Zuvor war er mit "Jupp, Jupp, Jupp"-Rufen empfangen worden. "Es ist ein tolles Ereignis, die zehn Jahre sind unheimlich schnell vorübergegangen."

Die Münchner hatten im Jahr 2013 das erste Triple im deutschen Fußball gefeiert. Ein Jahr vor den drei Trophäen waren sie 2012 noch dreimal Zweiter geworden.

"Es war mein erstes Jahr, es war wie ein Rausch. Das Finale dahoam war die Initialzündung. Ein Jahr später gab es den Triumph bei der Weltmeisterschaft der deutschen Nationalmannschaft", sagte der langjährige Finanzvorstand und aktuelle Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (55). "Auch die Jahre danach waren vom FC Bayern sehr dominant. Jetzt ist es genau umgekehrt, erst haben wir das CL-Finale in Wembley und im Jahr darauf das Finale dahoam."