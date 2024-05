Kahn erstmals nach Rauswurf gegen Real im Stadion: Aber nicht auf Einladung vom FC Bayern!

München - Im Mai 2023 wurde Oliver Kahn (54) unrühmlich beim FC Bayern als Vorstandsvorsitzender entlassen. Seitdem war die ehemalige Münchner Torwart-Legende nicht mehr bei einem Bayern-Spiel im Stadion. Beim Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid in der Champions League am Mittwochabend (21 Uhr/DAZN) wird er erstmals wieder live vor Ort sein - aber nicht auf Einladung der Münchner Bosse.

Oliver Kahn (54) war seit einem Jahr nicht mehr bei einem Bayern-Spiel im Stadion. © Christian Charisius/dpa

Das berichtete die "Bild". Demnach wird Kahn voraussichtlich auf Einladung von Real im Estadio Santiago Bernabéu sein.

In der VIP-Lounge wird er also wieder auf diejenigen treffen, die ihm nach seinem Rauswurf sogar die Teilnahme an der Meisterfeier untersagten.

Mit Präsident Herbert Hainer (69) gab es anschließend ein klärendes Gespräch. Aber auf Uli Hoeneß (72) dürfte Kahn nicht gut zu sprechen sein.

Der Klub-Patron hatte nach der Trennung in einer Sendung des BR die Berufung von Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzenden als "großen Fehler" bezeichnet. "Als ich erkannt habe, dass er das nicht kann, habe ich das mit Karl-Heinz Rummenigge besprochen und geändert", so Hoeneß.

Außerdem kritisierte er die Arbeitsmoral des Champions-League-Siegers von 2001: "Oliver Kahn hat kürzlich in einem Interview gesagt: 'Ein CEO muss nicht 24 Stunden am Tag arbeiten.' Dann habe ich darauf geantwortet: 'Zwölf Stunden sollten es aber schon sein.'"