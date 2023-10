Kommt es zu Fan-Reaktionen im Fall Mazraoui? Tuchel hofft auf Akzeptanz

Bei vielen Fans fiel Bayern-Verteidiger Noussair Mazraoui (25) mit einem pro-palästinensischen Post in Ungnade. © Lennart Preiss/dpa

"Ich erwarte, dass das dann auch mal akzeptiert und respektiert wird, dass sich der Club und alle Entscheidungsträger unheimlich viele Gedanken gemacht haben, viel abgewägt haben und dass Vertrauen herrscht in diese Club-Entscheidung", sagte Tuchel vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in München.

Er betonte, dass man andere Meinungen respektiere. Man müsse aber jetzt versuchen, "zusammenzustehen, auch wenn Meinungen mal auseinandergehen".



Der marokkanische Fußball-Nationalspieler Mazraoui war für einen pro-palästinensischen Social-Media-Beitrag scharf kritisiert worden.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland vermisste später unter anderem "mehr Reue und Selbstkorrektur" bei dem Profi.