Aus beim FC Bayern: Müller spricht über Gefühlslage

Er habe es in seiner gesamten Karriere genossen, "einfach nur Fußball zu spielen" und stets versucht, die "Atmosphäre in den Stadien aufzusaugen" - ganz egal, ob in der Allianz Arena oder auswärts.

Seit ein paar Wochen stehe inzwischen fest, dass er in der nächsten Spielzeit nicht mehr für den Klub spielen werde, leitet Müller in seinem monatlichen Newsletter ein. Das Verrückte daran sei für ihn allerdings, "dass es sich für mich aktuell trotzdem wie eine normale Saison beim FC Bayern anfühlt".

Am Samstag können Müller und Co. beim Gastspiel bei RB Leipzig die Meisterschaft eintüten. Das finale Kapitel folgt dann bei der Klub-WM in den USA im Sommer. "Ich werde sicher noch viele Worte zum Ende meiner Spielerlaufbahn beim FC Bayern und dem Anfang von etwas Neuem finden. Aber jetzt scheint noch nicht die Zeit dafür", so Müller.