Operation in der Heimat: Ärzte bereiten sich auf Musialas Rückkehr vor

Atlanta/München - Bayern-Star Jamal Musiala (22) soll nach seiner schweren Verletzung in Deutschland operiert werden. Laut "Bild" sollen Club-Mediziner bei der Operation in "vertrauter Umgebung" dabei sein.

Alles in Kürze

Bayern-Talent Jamal Musiala (22) musste nach seinem ersten Startelf-Einsatz seit drei Monaten mit einer heftigen Verletzung vom Platz gebracht werden. © PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Die Rückkehr von Fußball-Nationalspieler Musiala aus den USA wurde laut Sky für den Sonntag in München erwartet. Danach sollte zeitnah die Operation erfolgen.

Wenige Stunden nach dem 0:2 des deutschen Rekordmeisters gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain kursierten die ersten Meldungen über das Ausmaß der Verletzung.

Das linke Wadenbein sei gebrochen, berichtete die "Bild". Eine offizielle Diagnose gab es zunächst nicht.

Von vier bis fünf Monaten Pause war zudem die Rede, was vor einer noch durchzuführenden Operation jedoch seriös kaum zu sagen ist. Auch von in Mitleidenschaft gezogenen Bändern am Sprunggelenk wurde berichtet.

Sky schrieb ebenfalls von einem Bruch des Wadenbeins. Ein mehrmonatiger Ausfall Musialas würde auch die deutsche Nationalmannschaft treffen, die ab September die Qualifikationsspiele für die Fußball-WM 2026 bestreitet.