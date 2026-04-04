Kuriose Szenen nach Abpfiff: Bayern-Star Gnabry sorgt mit Hosen-Wahl für Gelächter

Freiburg - Der FC Bayern holte beim SC Freiburg am Samstag einen Last-Minute-Sieg . Die Münchner feierten nach dem Abpfiff ausgelassen mit den mitgereisten Fans. Serge Gnabry schoss mit einer gewöhnungsbedürftigen Hose den Vogel ab.

Serge Gnabry hatte mit seiner Hose die Lacher auf seiner Seite. © Tom Weller/dpa

Tom Bischof hatte das gute Stück kurz zuvor aus dem Fanblock angeschleppt. Darauf zu sehen: das Konterfei von Teamkollege Leon Goretzka in vielen unterschiedlichen Größen.

Gnabry zögerte nicht lange und schlüpfte in das fragwürdige Fashion-Statement – zur Freude seiner Mannschaftskameraden, die sich darüber köstlich amüsierten.

Auch Goretzka selbst nahm die Szenen mit Humor.

Ein großes Banner, das einen lasziv in die Kamera blickenden Goretzka zeigte, wurde außerdem von den Bayern-Stars hochgehalten. Dieser kam ebenfalls von den mitgereisten Münchner Fans.

Ob die Aktion eine tiefere Bedeutung hatte, ist unklar. Fest steht: Goretzka wird den FC Bayern nach dieser Saison verlassen. Der Vertrag des Mittelfeldmannes läuft aus und wird nicht verlängert.

Zahlreiche internationale Topklubs sind an Goretzka interessiert. Ein Wechsel in die Premier League – insbesondere zu Arsenal, Manchester United oder Tottenham Hotspur – gilt als am wahrscheinlichsten. Auch Atlético Madrid, AC Milan und Juventus Turin sind im Gespräch.