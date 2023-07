Leon Goretzka sorgt mit Urlaubsvideo für Lacher: Ein Satz schießt den Vogel ab

München/Dortmund - Am 15. Juli startet der FC Bayern München mit einem fünftägigen Trainingslager am Tegernsee in die Vorbereitung. Bis dahin haben die Stars Zeit, sich von der intensiven Saison zu erholen. Doch auch in der Off-Season halten sich die Profis natürlich fit. Leon Goretzka (28) postete ein Video von einer privaten Laufeinheit - und sorgte damit für Begeisterung im Netz.