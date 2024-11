Lupenreiner Kane-Hattrick! Zwei Elfmeter bringen FC Bayern den Sieg, mögen die Knaller-Spiele beginnen

München - Pflichtaufgabe erfüllt, die Knaller-Wochen können kommen! Der FC Bayern hat mit einem ungefährdeten Heimsieg gegen den FC Augsburg die aktuelle Vormachtstellung in der Bundesliga untermauert und die Tabellenführung vorübergehend auf acht Punkte ausgebaut.

3:0-Erfolg gegen den FC Augsburg! Bayern Münchens Chefcoach Vincent Kompany (38) darf sich auf weitere drei Punkte freuen. © Tom Weller/dpa

In der mit 75.000 Zuschauern ausverkauften Münchner Allianz-Arena setzte sich der deutsche Rekordmeister am heutigen Freitagabend souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Schwaben durch und führt damit die Erfolgsserie vor der zweiwöchigen Länderspielpause weiter fort.

Von Beginn an tief stehende Gäste, eisige Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt und leichter Schneefall stellten die Hausherren zwar in der ersten Hälfte vor komplexere Denkaufgaben, konnte der passende Lösungsansatz letztendlich dann aber doch in Form eines lupenreinen Hattricks von Torgarant Harry Kane (63. Spielminute/Elfmeter, 90.+3/ET, 90.+5) geliefert werden.

Ein gelungener Auftakt für die Bayern in eine wichtige Phase, stehen mit dem Champions-League-Kracher gegen den französischen Top-Klub Paris Saint-Germain, des deutschen Klassikers bei Borussia Dortmund und dem DFB-Pokal-Duell mit Bayer 04 Leverkusen gleich drei richtungsweisende Partien auf dem Programm.