Magie in der Nachspielzeit! Kanes artistischer Geniestreich ist Tor des Jahres

Harry Kane (31) jubelt über seinen Kunst-Treffer. (Archiv) © Sven Hoppe/dpa

Der 31 Jahre alte Engländer wurde von der ARD-"Sportschau" für seinen Treffer zum 3:0-Sieg der Münchner über den FC Augsburg am 22. November vergangenen Jahres ausgezeichnet.

Kane, der in der Partie alle drei Bayern-Treffer erzielt hatte, erreichte in der Nachspielzeit den Ball mit einem artistischen Schritt, legt ihn sich volley hoch vor und köpfte ihn anschließend in die Maschen.

Augsburgs Keeper Nediljko Labrovic (25) lag da bereits geschlagen am Boden.

Der Treffer des Bayern-Stürmers erhielt bei der Publikumswahl 33,11 Prozent der abgegebenen Stimmen.