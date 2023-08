Manuel Neuer legt sich erneut unters Messer: "Metallentfernung"

Ob Manuel Neuer (37) als Torwart je wieder topfit sein wird? © Sven Hoppe/dpa

Wie der Verein am Montag mitteilte, wurde am vergangenen Sonntag eine geplante Metallentfernung am rechten Wadenbein durchgeführt.

Der 37-Jährige konnte sein Aufbautraining daraufhin unmittelbar fortführen, berichteten die Münchner nur wenige Stunden vor dem Testspiel gegen die AS Monaco.

Unklar ist weiterhin, wann Neuer wieder auf dem Platz stehen wird. Den Supercup am Samstag gegen RB Leipzig wird der Schlussmann ebenso verpassen wie den Saisonstart am 18. August bei Werder Bremen.

Im Dezember hatte sich Neuer den Unterschenkel gebrochen und seitdem kein Fußballspiel mehr bestritten.

Beim FC Bayern hinterließ er damit eine klaffende Wunde im Kader: Kurz vor Saisonbeginn stehen die Münchner ohne klare Nummer eins im Tor da.