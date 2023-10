Musiala sorgt für emotionalen Moment bei Ballon d'Or: Bellingham ergriffen

In der Jugend spielten Jamal Musiala und Jude Bellingham (beide 20) Seite an Seite für die englische Nationalmannschaft. 2021 entschied sich Musiala für den DFB. © Christian Charisius/dpa

Der Star des FC Bayern landete bei der Wahl zum besten U21-Spieler auf Platz zwei hinter seinem Kumpel Jude Bellingham (20), der im Sommer für über 100 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund zu Real Madrid gewechselt war.

"Er ist einer meiner besten Freunde im Fußball", sagte Bellingham über Musiala, als er auf der Bühne in Paris nach ihm befragt wurde.

Dann gab's die große Überraschung: Musiala beglückwünschte seinen Fußball-Freund mit einer Videobotschaft.

"Hi, Jude. Wegen unseres bevorstehenden Spiels konnte ich heute nicht nach Paris kommen. Aber ich möchte dir trotzdem zu deinem wohlverdienten Erfolg gratulieren", so der deutsche Nationalspieler, der am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD) mit den Münchnern auf den 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal trifft.

"Es ist noch nicht lange her, dass wir Zimmergenossen in England waren, und jetzt spielst du für Real Madrid und ich für Bayern. Verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ich wünsche dir einen fantastischen Abend. Grüße aus München!"