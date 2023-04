Nach Wirbel um Streich-Szene: Musiala erklärt Verhalten und gibt Versprechen

Diese Szene sorgte für Diskussionsstoff: Jamal Musiala ignoriert Christian Streich nach dem Pokalspiel. © Sven Hoppe/dpa (Montage)

Was war passiert? Musiala hatte in der Nachspielzeit bei einer ungestümen Abwehraktion einen Handelfmeter verursacht. Freiburgs Lucas Höler (28) verwandelte den Elfer und sorgte so für das überraschende Bayern-Aus im DFB-Pokal. Nach der Partie ging SC-Coach Streich auf den tief enttäuschten Musiala zu, doch der Jungstar ignorierte den Kult-Trainer und wandte sich von ihm ab.

Unter einem Instagram-Posting des Pay-TV-Senders Sky erklärte Musiala sein unrühmliches Verhalten. "Jeder, der mich kennt, weiß, wie traurig und im Tunnel ich in diesem Moment war", kommentierte der 20-Jährige und gab ein Versprechen ab: "Trikot gibt es wie versprochen am Samstag."

Am Samstag empfängt Pokal-Bezwinger Freiburg den aktuellen Tabellenführer aus München im Rahmen des 27. Spieltags der Bundesliga im Mooswaldstadion.

"Alles gut zwischen Musiala und Streich! Sie haben nach dem Spiel miteinander geredet, Musiala hat dem Freiburger Trainer sein Trikot versprochen und wird es ihm am Samstag beim Bundesliga-Spiel geben", hatte Sport1-Experte Kerry Hau auf Twitter geschrieben.