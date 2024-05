Nächste Bayern-Abfuhr? Kandidat De Zerbi will "gerne in Brighton bleiben"

Roberto De Zerbi (44) will sich von den Münchnern nicht umstimmen lassen. © Gareth Fuller/PA Wire/dpa

"Wenn Sie mich fragen, ob es irgendeinen Verein gibt, der mich umstimmen kann: Nein, da gibt es keinen. Ich würde gerne in Brighton bleiben, um in jeder Saison das höchstmögliche Ziel zu erreichen", wird der 44-Jährige vom Magazin "The Athletic" zitiert.

"Aber zuerst müssen wir mit Tony (Bloom, Eigentümer des Clubs), Paul (Barber, Geschäftsführer) und David Weir (Technischer Direktor) die Situation analysieren." De Zerbis Vertrag in Brighton läuft noch bis zum Sommer 2026.



De Zerbi hatte den englischen Fußball-Erstligisten in der vergangenen Saison in die Europa League geführt, der Club liegt in der Premier League vor dem letzten Spieltag am Sonntag aber nach zuletzt schwachen Leistungen nur auf Rang zehn.

In der Europa League war im Achtelfinale Schluss. Laut Medienberichten plant Club-Eigentümer Bloom mit einem Wechsel auf der Trainerbank, Thomas Frank (50) vom FC Brentford soll der Topkandidat sein.

Zu den Wechselgerüchten um seine Person führte De Zerbi weiter aus: "Wenn ich sage, dass es keinen Verein gibt, der meine Idee ändern kann, dann bin ich immer ehrlich gewesen, es gibt keinen Verein, der hinter mir steht."