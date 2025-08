Nächster Verletzungs-Schock bei Pavlovic: Bayern-Star am Auge operiert!

Nächster Rückschlag für Aleksandar Pavlovic (21)! © Sven Hoppe/dpa

Wie die Münchner am Samstag mitteilten, zog sich der defensive Mittelfeldspieler am Freitag im Training einen Bruch an der Augenhöhle zu. Der 21-Jährige sei bereits erfolgreich operiert worden.

Wie lange das Münchner Eigengewächs fehlen wird, gab der FC Bayern nicht bekannt. In der Regel bedeutet eine Fraktur der Augenhöhle, dass ein Spieler mehrere Wochen ausfällt.

Das erste Pflichtspiel des Rekordmeisters im Supercup am 16. August beim DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart wird Pavlovic also voraussichtlich definitiv verpassen.

Für den gebürtigen Münchner ist es der nächste Rückschlag. Der 21-Jährige verpasst bereits die komplette Heim-EM wegen einer Mandelentzündung.