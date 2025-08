Sorge um Uli Hoeneß: FCB-Ehrenpräsident in Klinik gebracht

Alles in Kürze

Uli Hoeneß (73) musste bei einem Benefizturnier ins Krankenhaus gebracht werden. © Felix Hörhager/dpa

Wie Bild berichtet, habe Hoeneß am Benefiz-Golfturnier "Green of 18" in der Nähe von Bonn teilgenommen.

Am frühen Abend sei der 73-Jährige dann per Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Grund für den Klinikaufenthalt war offenbar eine geplatzte Ader, Hoeneß gehe es den Umständen entsprechend aber gut.