Neue Rolle beim FC Bayern: Was wird aus Thomas Müller?

Thomas Müller (34) ist nach der Testspielphase zufrieden. © Daniel Karmann/dpa

Alles werde seine Zeit brauchen, sagte Müller dem "Kicker".

"Aber es wirkt aktuell so, als hätte alles Hand und Fuß. Was mir gefällt, ist, dass wir die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, in den ersten Testspielen bereits umsetzen konnten", erklärte der 34-Jährige.



Ob er seine Karriere über diese Saison hinaus fortsetzen werde und auch weiter beim FC Bayern spielt, ist offen.

"Aktuell weiß ich noch nicht, wie meine Rolle aussehen wird. Dazu ist der Fußball viel zu schnelllebig und lebendig", sagte Müller. Er fühle sich "topfit und voller Tatendrang".

Die Herangehensweise des neuen Trainerteams und die absehbar auf frühe Ballgewinne ausgelegte Spielweise findet Müller gut. "Natürlich gefällt es mir, dass wir wieder einen Pressingansatz haben, das kommt meinen Stärken entgegen", sagte er.