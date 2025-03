Notarzt-Einsatz bei Bayern gegen Bochum: Fans stellen Support ein

Im Block der Bochumer wurde ein Fan von einem Notärzte-Team behandelt. © IMAGO / Michael Weber

In der 40. Minute wurde es plötzlich still in der Allianz Arena. Der Grund: Ein Fan wurde im Gästeblock unter einem Banner der Bochumer über mehrere Minuten hinweg von Notärzten behandelt.

Genaueres zum Gesundheitszustand war zunächst nicht bekannt. Doch nach der Halbzeit waren in beiden Fanblöcken keine Fahnen mehr zu sehen und die Banner waren eingerollt.

Die Bayern teilten auf ihrem Twitter-Kanal mit: "Deshalb (wegen des Notarzteinsatzes) haben wir unsere Berichterstattung in Umfang und Tonalität ebenfalls reduziert."

TAG24 berichtet an dieser Stelle nach, sobald neue Informationen vorliegen.