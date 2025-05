Bayern-Spieler in Partystimmung: Harry Kane heizt ein - doch wo sind die Fans?

Nach dem Unentschieden zwischen Leverkusen und Freiburg war klar: Der FC Bayern sichert sich seinen 34. Meistertitel. © Jan Woitas/dpa

Vor allem Kane mutierte nach seiner Titelerlösung zum Feierbiest und gewährte seinen über 17 Millionen Followern auf der Internetplattform Instagram Einblicke ins Innere des Promi-Lokals.

So schmetterte der englische Nationalspieler Arm in Arm mit DFB-Kapitän Joshua Kimmich (30) und Eric Dier (31) Hits wie "Sweet Caroline" oder "Take Me Home, Country Roads".



Statt einer Bierdusche bekam der Torjäger vom Etablissement entsprechend ein paar Sektspritzer ab. "Von Herzen gönnen wir alle diesen Titel, nicht zuletzt Harry Kane, der bereits sagenhafte 80 Tore für uns erzielt hat und der allen gezeigt hat: Kane kann Titel!", kommentierte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (57).

Nach und nach trudelten immer mehr Bayern-Profis ein. So gesellten sich im Laufe des Abends auch Serge Gnabry (29), Jamal Musiala (22) oder Leon Goretzka (30) zu den Feierwütigen. Es war bereits nach 22 Uhr und die Gästeliste füllte sich immer mehr. Auch Sportdirektor Christoph Freund (47) kam noch mit dem Taxi.