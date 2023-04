Mazraoui "vergessen"? Verteidiger kritisiert FC Bayern

Noussair Mazraoui (25) wurde zuletzt kaum eingesetzt. Das missfällt dem Verteidiger sehr. © Tom Weller/dpa

"Ich habe mich in der Hinrunde in die erste Elf gekämpft, gezeigt, was ich kann und bin zurückgekommen nach meiner Herzbeutel-Entzündung", sagte Mazraoui der "Bild"-Zeitung.

"Nun fühlt es sich an, als wäre ich - auch wenn das ein großes Wort ist - vergessen worden. Fußball ist Fußball, Du bist nur so gut wie Dein letztes Spiel. Aber das ist bei mir schließlich sehr lange her. Das ist hart."

Bei dem Außenverteidiger war nach einer Corona-Erkrankung bei der Weltmeisterschaft in Katar eine milde Entzündung des Herzbeutels festgestellt worden. Am 11. März hatte Mazraoui sein Comeback gegeben, danach saß er sechs Spiele nur auf der Bank. Unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel kam er nur eine Minute gegen den SC Freiburg zum Einsatz.

Die Situation sei enttäuschend, sagte der 25-Jährige. "Seit meiner Rückkehr bin ich nicht mehr die zweite oder dritte Option auf meiner Position – sondern die dritte oder vierte."

Entsprechend macht sich Mazraoui, der Anfang der Saison ablösefrei von Ajax Amsterdam gekommen war, Gedanken über seine Zukunft: "Ich bin ein Kämpfer. Aber wenn die Situation so bleibt, ist das nicht das, was ich will! Und nicht das, was ich verdient habe. Aber es ist noch zu früh, um darüber zu sprechen, was im Sommer passiert. Manchmal kann es Fußball schnell gehen."