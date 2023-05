Kahn will mit Bayern-Bossen reden: "Wenn alles abgekühlt ist"

Der FC Bayern hat sich nicht im Guten von Oliver Kahn (53) getrennt. © Arne Dedert/dpa

"Wir werden uns - wenn alles abgekühlt ist - zusammensetzen und in Ruhe über alles sprechen", sagte der 53-Jährige der "Bild"-Zeitung.

Sein Verhalten nach der Trennung verteidigte er: "Dass ich enttäuscht bin, gestern nicht mehr bei der Mannschaft gewesen zu sein, kann sicher jeder nachvollziehen."

Der FC Bayern hatte am Samstag unmittelbar nach dem Gewinn des elften Meistertitels in Serie die Trennung vom bisherigen Vorstandschef Kahn und von Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) öffentlich gemacht.

Beide waren am Freitag nach einer Aufsichtsratssitzung über die Entscheidung informiert worden. Vereinspräsident Herbert Hainer (68) hatte das Gespräch mit Kahn im Nachhinein als "nicht einvernehmlich" bezeichnet.

Der frühere Nationaltorhüter Kahn war dann am Samstag nicht beim entscheidenden Spiel in Köln und auch nicht bei der Meisterfeier. Hainer begründete das mit dem Ablauf am Donnerstag und Freitag.

Kahn hatte zuvor auf Twitter geschrieben, es sei ihm "vom Club untersagt" worden.