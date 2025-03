Philipp Lahm lobt Müller als "absolute Identifikationsfigur" für FC Bayern

Ex-Bayern- und Nationalmannschafts-Kapitäns Philipp Lahm (41) hält viel von der Symbolkraft von Thomas Müller. © Michael Matthey/dpa

"Der Verein lebt auch von Identifikationsfiguren. Thomas ist eine absolute Identifikationsfigur - für den Verein, für die Fans. Und ich glaube auch für die Mannschaft", sagte der 41-Jährige bei der Verleihung der Sepp-Herberger-Awards der DFB-Stiftung in der Wolfsburger Autostadt.



Medienberichten zufolge wird der zwölfmalige deutsche Meister und zweimalige Champions-League-Sieger Müller nach dieser Saison keinen neuen Vertrag mehr in München erhalten.

Das unterscheidet seine Situation von der von Lahm, der seine Karriere beim FC Bayern 2017 aus freien Stücken beendete.

"Am Ende muss auch der Spieler entscheiden, was er will: Ob er noch weiterspielen will oder nicht", sagte Lahm.

"Ich habe mit 33 Jahren aufgehört. Es war meine Entscheidung. Ich wollte aufhören. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Da wäre es falsch, irgendjemand Ratschläge zu geben."