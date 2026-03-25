Rückschlag für verletzten Musiala? Szenen am Bayern-Gelände bereiten Sorge

München - Steht es um die Gesundheit von Jamal Musiala (23) schlimmer als bisher gedacht? Eine Szene am Trainingsgelände des FC Bayern am Mittwoch sorgt für Spekulationen.

Jamal Musiala (23) arbeitet an seinem Comeback. © Sven Hoppe/dpa

Wie "Bild" berichtet, setzte sich Musiala um 10.26 Uhr zusammen mit Reha-Coach Simon Martinello (41) auf die Terrasse vor den Trainingsplätzen. Während des anschließenden Gesprächs schlug er sich dem Bericht zufolge plötzlich beide Hände vor das Gesicht.

Der Offensiv-Star soll während der Unterhaltung "ungewohnt ernst" gewirkt haben.

Nach rund 20 Minuten soll das Gespräch beendet gewesen sein und Martinello habe Musiala zum Abschied auf die Schulter geklopft.

Sind die Fortschritte in der Reha etwa nicht wie erwartet? Eigentlich hätte der Nationalspieler schon bald wieder mit der Mannschaft trainieren sollen, wie der "kicker" berichtet.