Rückschlag für verletzten Musiala? Szenen am Bayern-Gelände bereiten Sorge

FC Bayern München: Muss der verletzte Jamal Musiala einen weiteren Rückschlag verkraften? Szenen am Trainingsgelände bereits Sorge.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Steht es um die Gesundheit von Jamal Musiala (23) schlimmer als bisher gedacht? Eine Szene am Trainingsgelände des FC Bayern am Mittwoch sorgt für Spekulationen.

Jamal Musiala (23) arbeitet an seinem Comeback.
Jamal Musiala (23) arbeitet an seinem Comeback.  © Sven Hoppe/dpa

Wie "Bild" berichtet, setzte sich Musiala um 10.26 Uhr zusammen mit Reha-Coach Simon Martinello (41) auf die Terrasse vor den Trainingsplätzen. Während des anschließenden Gesprächs schlug er sich dem Bericht zufolge plötzlich beide Hände vor das Gesicht.

Der Offensiv-Star soll während der Unterhaltung "ungewohnt ernst" gewirkt haben.

Nach rund 20 Minuten soll das Gespräch beendet gewesen sein und Martinello habe Musiala zum Abschied auf die Schulter geklopft.

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Sind die Fortschritte in der Reha etwa nicht wie erwartet? Eigentlich hätte der Nationalspieler schon bald wieder mit der Mannschaft trainieren sollen, wie der "kicker" berichtet.

Musiala fällt seit dem 10. März wegen einer Schmerzreaktion am linken Sprunggelenk, das er sich bei der Club-WM im vorigen Sommer schwer verletzt hatte, aus. Monatelang hatte er sich nach der Verletzung zurückgekämpft.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa

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