Schnappen sich die Bayern diesen Portugal-Star?

Portugiesischer Nationalspieler im Sommer an die Isar? João Palhinha (27, r.) soll sich im Visier des FC Bayern München befinden. © Jung Yeon-Je/AFP

Einen Kernaspekt wird in diesem Zusammenhang der Kader der Münchner darstellen, den der neue Coach nach seinen Vorstellungen anpassen muss.

Die Verantwortlichen an der Säbener Straße sollen dabei laut Transferexperte Pedro Almeida unter anderem João Palhinha (27) im Blick haben. Der in Lissabon geborene Portugiese steht allerdings bis zum Sommer 2027 beim FC Fulham unter Vertrag.



Palhinha war erst vor der laufenden Spielzeit für eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro aus der Heimat von Sporting Lissabon zum derzeit Zehntplazierten der Premier League gewechselt.



Der zentrale Mittelfeldspieler bringt es in dieser Saison in der Liga für die Cottagers bislang auf 29 Einsätze, konnte in diesen drei Treffer beisteuern.

Hinzu kommen fünf Partien für die Mannschaft aus dem Westen Londons im FA Cup, in denen er ein weiteres Tor auf seinem Konto verbuchen konnte. Die Stärken Palhinhas sind aber ohnehin nicht in der Offensive zu verorten, sondern gegen den Ball.

Der Nationalspieler, der auch bei der WM 2022 in Katar für sein Land auf dem Rasen stand, soll mit seinen starken Leistungen demnach nicht nur beim FC Bayern entsprechende Begehrlichkeiten geweckt haben. Auch der von Jürgen Klopp (55) trainierte FC Liverpool, Manchester United, Tottenham Hotspur sowie der FC Chelsea sollen den Rechtsfuß auf der Wunschliste haben.

Übereinstimmenden Berichten zufolge, soll sich der 27-Jährige selbst einen vorzeitigen Abschied durchaus vorstellen können.