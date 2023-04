Tuchel-Truppe am Tegernsee und in Tokio: So sieht der Sommerfahrplan des FC Bayern aus

München - Der Sommer wird für den FC Bayern richtungsweisend! Trainer Thomas Tuchel (49) muss nach einer Saison zum Vergessen die Truppe wieder auf Kurs bringen. Geschehen soll das unter anderem am Tegernsee und in Tokio.

Thomas Tuchel (49) muss den FC Bayern München nach einer verkorksten Saison in der Sommerpause unbedingt wieder auf Kurs bringen. © Tom Weller/dpa

"Der FC Bayern ist sich seiner Wurzeln in Bayern und München stets bewusst, und es gehört zur Tradition des Klubs, dass wir uns immer wieder am Tegernsee auf die neue Saison vorbereiten", teilte Vorstandschef Oliver Kahn (53) am Freitag mit.

Zugleich wolle man allerdings auch den vielen Fans auf der ganzen Welt "die Möglichkeit bieten, unsere Spieler auch einmal live zu erleben", so der Bayern-Boss. Dieses Vorhaben soll im Sommer im Rahmen der achten Audi Summer Tour umgesetzt werden.

Andreas Jung (61), derzeitiger Marketingvorstand der Münchner, betonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung der riesigen Fangemeinde in Asien: "Wir wollen die große Begeisterung für unseren Sport in der Region weiter vorantreiben und die Menschen mit unserem Team vor Ort begeistern."

Geplant ist demnach, dass Tuchel die zuletzt stark strauchelnde Mannschaft zunächst vom 15. bis zum 20. Juli am Tegernsee auf die neue Spielzeit vorbereitet, ehe es vom 24. Juli bis zum 3. August unter dem Motto "A way to inspire" nach Tokio geht.



In der japanischen Hauptstadt sind am 26. und 29. Juli zwei "Audi Football Summits" im Nationalstadion geplant.