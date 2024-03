Strafen für Fan-Proteste gegen Investor: FC Bayern muss als erster Verein in die Tasche greifen

Harry Kane (30) vom FC Bayern und seine Teamkollegen halfen unter anderem gegen den VfL Bochum dabei, Tennisbälle vom Platz zu befördern. © imago/Beautiful Sports

Der Rekordmeister ist als erster Klub wegen der Investorenstreit-Proteste vom Deutschen Fußball-Bund bestraft worden. Die Münchner müssen in die Tasche greifen, sie wurden in drei Fällen zu einer Geldstrafe von insgesamt 40.000 Euro verurteilt.

Das teilt der DFB am heutigen Donnerstag mit, nachdem der Verband am Vortag eine einheitliche Linie zur Sanktionierung der Spielverzögerungen in Bundesliga und 2. Bundesliga angekündigt hatte.



Bei den Münchnern geht es dementsprechend um die Heimspiele gegen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach und das Spiel beim VfL Bochum.

Mehrere Wochen lang protestierten die Fans auf den Rängen mit Flummis, Tennisbällen und Schokotalern gegen den geplanten Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Der Deal platzte schließlich - auch, weil der Druck vonseiten der Anhänger immer größer wurde.