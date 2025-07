Thomas Müllers intensivster Karriere-Moment: Diese Rolle spielte seine Frau Lisa

So reagierte Thomas Müller (35), nachdem er im Mai 2012 das 1:0 gegen den FC Chelsea erzielte. © Tobias Hase/dpa

"Der verrückteste Moment war mein Tor im Champions-League-Finale 2012", sagte der Stürmer in einem Interview des US-Senders CBS.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister verlor das Endspiel vor 13 Jahren im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea, obwohl Müller in der 83. Minute das 1:0 für dominante Bayern geköpft hatte.

"Das war einfach nur eine Explosion, im Stadion, in der Stadt", erinnerte sich Müller und schilderte, dass er sich die Partie seitdem ein paarmal noch angesehen hatte. "Wenn man in die Augen meiner Teamkollegen und meine Augen guckt, dann war das ... die chemischen Reaktionen spielten verrückt", sagte der heute 35-Jährige über die Gefühlswelt in jenen Sekunden in der Allianz Arena.

"Das war der intensivste Moment in meiner Karriere."