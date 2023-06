Tinte trocken! Guerreiro ist der nächste BVB-Spieler, der zum FC Bayern wechselt

Und weiter: "Ich bin ein Spieler, der immer gerne den Ball hat – es geht darum, das Spiel zu dominieren, und ich möchte Chancen kreieren. Ich werde alles geben, damit wir so viele Titel wie möglich gewinnen. Das ist die Philosophie des FC Bayern."

Im April spielten sie noch gegeneinander, nun sind sie Teamkollegen: Raphaël Guerreiro (29, l.), Leroy Sané (27, M.) und Joshua Kimmich (28). © CHRISTOF STACHE / AFP

Jan-Christian Dreesen (55), neuer CEO des Klubs, sagte: "Raphaël Guerreiro zählt seit Jahren zu den besten und konstantesten Spielern der Bundesliga. Er ist vielseitig einsetzbar und international erfahren, passt sowohl charakterlich als auch sportlich ausgezeichnet ins Team."

"Wir freuen uns sehr, dass wir ihn verpflichten konnten und er künftig das Trikot des FC Bayern trägt. Der Trainer und wir als Verantwortliche sind uns einig, dass er unser Spiel zweifellos bereichern wird", erklärte der 55-Jährige.

Damit reiht sich Guerreiro in eine Liste an prominenten Namen ein, die in den vergangenen Jahren aus dem Ruhrgebiet zu den Bayern wechselten. Unter anderem Robert Lewandowski (34), Mats Hummels (34) oder Mario Götze (31) wurden vom größten Bundesliga-Konkurrenten verpflichtet.

Für Guerreiro bleibt zu hoffen, dass sich sein Kapitel beim FC Bayern an der Erfolgsgeschichte von etwa Lewandowski anschließt.