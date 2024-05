Titel erfolgreich verteidigt: Frauen des FC Bayern sind Deutscher Meister!

Leverkusen - Die Fußballerinnen des FC Bayern haben ihren deutschen Meistertitel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt. Nach dem 2:1 in Leverkusen steht das schon zwei Spieltage vor dem Saisonende fest.

Schon zwei Spieltage vor Saisonende können die Fußballerinnen des FC Bayern den Titel mit einer provisorischen Meisterschale feiern. © Marius Becker/dpa

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben zum zweiten Mal nacheinander die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Die Münchnerinnen setzten sich am Samstag bei Bayer Leverkusen mit 2:1 (2:0) durch und können zwei Spieltage vor Saisonende mit sieben Punkten Vorsprung vom Dauerrivalen VfL Wolfsburg nicht mehr verdrängt werden.

Die Niedersächsinnen hatten am Freitagabend ihre Pflichtaufgabe gegen den 1. FC Köln mit 5:1 erfüllt und mussten auf einen Patzer des Tabellenführers hoffen. Aber Georgia Stanway (18. Minute) und Linda Dallmann (27.) schossen die Bayern zum erneuten Titelgewinn.



Die Bayern-Spielerinnen sind in dieser Saison in der Liga noch ungeschlagen und gewannen im März in Wolfsburg gleich mit 4:0.

Bis auf eine kleine Schwächephase vor der Winterpause hat der FC Bayern - mit seinen internationalen Assen wie Stanway, Pernille Harder, Magdalena Eriksson und Glodis Viggosdottir und deutschen Nationalspielerinnen wie Lea Schüller, Giulia Gwinn, Sydney Lohmann und Klara Bühl - eine beeindruckende Runde gespielt.

Für die Bayern-Frauen ist es der sechste Titeltriumph nach 1976, 2015, 2016, 2021 und 2023.