Trotz Startelf-Garantie beim FC Bayern unter Tuchel: Topstar denkt wohl an Wechsel

Bayern-Trainer Thomas Tuchel (50, l.) setzt voll auf Leroy Sané (27), doch trägt der Abwanderungsgedanken mit sich rum? © Sven Hoppe/dpa

Einem Bericht der "Sport Bild" zufolge will Sané im Sommer 2024 nämlich eine Grundsatz-Entscheidung treffen: Verlängert er seinen Vertrag beim Deutschen Rekordmeister, oder wechselt er noch einmal ins Ausland?

Real Madrid und der FC Barcelona sind offenbar an dem Nationalspieler interessiert.

Sanés aktueller Vertrag beim FC Bayern ist noch bis Juni 2025 datiert. Dem Bericht zufolge gab es noch keine Vertragsgespräche zwischen den Münchner Bossen und der Seite des 27-Jährigen.

Sané kam im Sommer 2020 für rund 50 Millionen Euro Ablöse von Manchester City an die Isar. Unter Tuchel spielt er aktuell seine bislang beste Saison im Bayern-Trikot.

Der 50-Jährige setzt voll auf den Flügelflitzer, in nahezu allen Pflichtspielen stand Sané in der Startelf. Lediglich in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Drittligist Preußen Münster gönnte ihm der Trainer eine Pause.