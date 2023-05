Umbruch beim FC Bayern in vollem Gange: Einer will weg, einer soll kommen!

München - Der Umbruch schreitet weiter voran! Nachdem bekannt wurde, dass Alphonso Davies (22) seinen Vertrag beim FC Bayern München nicht verlängern will, dafür aber Raphael Guerreiro (29) von Vizemeister Borussia Dortmund kommen soll, scheint nun der erste Abgang festzustehen.

Benjamin Pavard spielt seit vier Jahren beim FC Bayern - im Sommer will er den Verein aber wohl verlassen. © Sven Hoppe/dpa

Denn Verteidiger Benjamin Pavard (27) plant laut Medienberichten, den Verein zu verlassen!

Laut "Bild"-Informationen haben der Franzose und seine Berater den Rekordmeister bereits vor einigen Wochen darüber informiert, dass Pavard seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern will.

Sky geht noch einen Schritt weiter und will erfahren haben, dass der Weltmeister den Verein definitiv noch in diesem Sommer verlassen will und das der Bayern-Führung auch bereits mitgeteilt habe.

Sportlich ein herber Schlag für den frischgebackenen Deutschen Meister - der 27-Jährige kann sowohl in der Innen- als auch in der Außenverteidigung spielen, absolvierte fast alle Partien der abgelaufenen Bundesligasaison und zählte dort zu den konstantesten Spielern.

Für den 2019 vom VfB Stuttgart zu den Bayern gewechselten Pavard könnte eine Ablöse von etwa 35 Millionen Euro fällig werden: Geld, das sich der FCB wohl nicht entgehen lassen will, selbst wenn der Abwehrspieler keine konkreten Pläne hätte, die Münchner noch in diesem Sommer zu verlassen.