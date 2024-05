Von Leipzig zum Rekordmeister? FC Bayern hat RB-Star auf dem Zettel!

München - Die Trainersuche beim FC Bayern nimmt immer verrücktere Züge an , auch am Kader wird hinter den Kulissen nach einer sehr enttäuschenden Saison bereits gewerkelt. Im Fokus soll unter anderem ein Star von RB Leipzig stehen.

Xavi (21, 2.v.r.) soll ein Transferziel des FC Bayern sein. © Jan Woitas/dpa

Nach "Sky"-Informationen haben die Münchner für den Sommer den jungen Niederländer Xavi (21) vom direkten Konkurrenten ins Visier genommen.

Sportvorstand Max Eberl (50) hatte sich während seiner Zeit bei den Sachsen für einen Wechsel des Mittelfeldspielers zu RasenBallsport eingesetzt, herausgekommen war 2023 dabei ein Leihgeschäft mit Paris Saint-Germain über ein Jahr. Bei den Franzosen besitzt Xavi noch einen Vertrag bis 2027.

Eberl soll weiterhin extrem angetan vom Rechtsfuß sein, der im Dress der Leipziger mit bärenstarken Leistungen in der Bundesliga sowie der Champions League überzeugen konnte und dessen Marktwert sich inzwischen auf rund 80 Millionen Euro beläuft.

Durch das Ende der Leihe in wenigen Wochen müssten die Verantwortlichen des Rekordmeisters mit den PSG-Bossen auf einen Nenner kommen. Das dürfte auch die RB-Chefetage versuchen! Eine erneute Leihe würde beiden Klubs und nicht zuletzt dem 21-Jährigen in die Karten spielen. Leipzig spielt in der Königsklasse, Xavi könnte sich so noch ein Jahr weiterentwickeln.

Zum Zünglein an der Waage wird dem Bericht zufolge womöglich der Faktor Zeit. Demnach will Xavi bis zum Start der EM 2024 in Deutschland möglichst Klarheit über seine Zukunft haben - und die beginnt bekanntlich bereits am 14. Juni.