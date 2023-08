"Wie Rocky": Bayern-Neuzugang Minjae Kim mit kurioser Trainingsmethode

Minjae Kim (26) ließ sich beim Training in seiner Jugend von einem Filmklassiker inspirieren. © Sven Hoppe/dpa

Den Grundstein für seine hervorragende Physis legte der 26-Jährige mit kuriosen Trainingsmethoden in der Kindheit.

"Ich bin als Jugendlicher mit Reifen auf dem Rücken auf Hügel gerannt, so wie Rocky Balboa", sagte der Südkoreaner im Interview der "Sport Bild" am Mittwoch mit Bezug auf die Hollywood-Filmreihe, in denen Sylvester Stallone den Boxer Rocky Balboa verkörpert.

Seinen etwas martialisch klingenden Spitznamen "Monster" hat sich der Bayern-Profi also schon früh hart erarbeitet.