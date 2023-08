Talent Yusuf Kabadayi unterschreibt Vertrag beim FC Bayern und wird direkt verliehen

In der vergangenen Spielzeit stand der Rechtsfuß, der auf der linken Außenbahn seine Stärken zur Geltung bringt, in 20 Partien der Regionalliga Bayern auf dem Feld, erzielte in diesen neun Treffer und konnte zudem auch zwei Tore seiner Mannschaftskollegen vorbereiten.

In Gelsenkirchen will Kabadayi nun unbedingt den so wichtigen nächsten Schritt machen: "Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung hier auf Schalke. Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen sehr gut aufgezeigt, wie ich zu einer erfolgreichen Saison beitragen kann. Jetzt möchte ich gemeinsam mit dem Team für das Erreichen unserer Ziele kämpfen."

"Wir freuen uns, dass sich unsere beständigen Bemühungen um Yusuf ausgezahlt haben und wir seinen Wunsch, zu uns zu wechseln, umsetzen konnten. Als talentierter Junioren-Nationalspieler passt er mit seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Einstellung perfekt zu unserer Philosophie", erklärte S04-Sportdirektor André Hechelmann (38).