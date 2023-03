Carl Zeiss Jena verlängert langfristig mit zwei Stammspielern

FCC-Geschäftsführer Chris Förster kündigte darüber hinaus an, dass in den kommenden Wochen weitere Personalentscheidungen folgen werden.

Rechtsverteidiger Ken Gipson (27) ist für seine guten Leistungen mit einer Vertragsverlängerung belohnt worden. © IMAGO / Karina Hessland

Linksverteidiger Marcel Hoppe wechselte im Sommer 2021 von Energie Cottbus in die Kernberge und ist seit Saisonbeginn eine absolute Stammkraft.

Allein in dieser Saison trug der 23-Jährige bislang in 26 Pflichtspielen das Trikot der Thüringer. "Ich fühle mich in Jena extrem wohl und weiß, was ich am Verein, den Fans und der Stadt habe. Ich spüre das Vertrauen des Trainerteams und habe riesige Lust, im bald fertigen neuen Stadion weiter für diesen Traditionsverein spielen zu dürfen", sagte Hoppe nach seiner Vertragsverlängerung.

Ken Gipson kam im Sommer vergangenen Jahres von Sonnenhof Großaspach zum ehemaligen Zweitligisten. Zuvor war er unter anderem für RB Leipzig und den SV Sandhausen in der 2. Bundesliga aktiv gewesen (insgesamt 6 Einsätze).

In der laufenden Spielzeit lief der 27-Jährige bislang 22 Mal für die Thüringer in der Regionalliga Nordost auf. "Hier entsteht etwas. Und das gilt sowohl für Stadion als auch Mannschaft, in der ich mich sehr wohlfühle. Dass auch ich hierzu meinen Teil weiter beitragen darf, freut mich natürlich", so der Defensivallrounder nach seiner getätigten Unterschrift.